Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины выпустили снаряды по химическому заводу «Стирол» в Горловке. Об этом в пятницу, 12 августа, сообщил мэр населенного пункта Иван Приходько.

На территории объекта наблюдается возгорание, написал он на своей странице в Telegram.

Накануне Народная милиция (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) полностью овладела ситуацией на площади завода Knauf Gips в промзоне города Соледара в Донецкой народной республике, контролируемой армией Украины.

До этого в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что в связи с большими потерями три украинские бригады покинули свои позиции.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ несут большие потери и весьма истощены. Он также добавил, что армия Украины крайне нуждается в поставках западных вооружений. Ракетные системы малой дальности Javelin и NLAW больше не входят в перечень приоритетной техники, подчеркнул чиновник.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.