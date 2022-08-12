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Пешеходы меньше нарушают ПДД, чем водители в Москве

Степан Жирнов
Происшествия
Пешеходы меньше нарушают ПДД, чем водители в Москве
Фото: Вечерняя Москва

По статистике количество нарушений ПДД со стороны пешеходов в Москве меньше, чем со стороны водителей. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции в пятницу, 12 августа.

Согласно статистике, которую посчитало ведомство, гуляющие неправильно перешли дорогу за отчетный период 95 362 раза. Водители же не предоставили преимущества в движении 109 041 раз.

Сотрудники ГИБДД в своем Telegram-канале «Госавтоинспекция Москвы» напомнили автомобилистам, что необходимо снижать скорость и при необходимости останавливаться, чтобы уступить дорогу пешеходу.

В среду, 10 августа, стало известно, что во разных дворах столицы трое маленьких детей попали под колеса автомобилей.

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