Депутат МГД Орлов: Мнение москвичей должно учитываться при обновлении схем движения

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Мнение жителей столицы при планировании каких-либо транспортных изменений необходимо учитывать для комфортного пользования городскими схемами движения. Об этом заявил заместитель председателя Мосгордумы Степан Орлов в пятницу, 12 августа.

— Количество изменений очень велико. Но именно поэтому так важно учитывать мнения с мест, «с земли». Предложения жителей города, простых москвичей, ежедневно едущих по улицам Москвы, пользующихся переходами и тротуарами, крайне важны. Ведь только учитывая их, можно провести «тонкую настройку» дорожного движения, уловить те нюансы и аспекты, которые могли бы не очевидны изначально, — пояснил Орлов.

Так, Центр организации дорожного движения (ЦОДД) ввел специальную должность дорожных координаторов, которые будет принимать поступающие предложения от жителей для корректировки схем движения, рассказал депутат. Благодаря реализации проекта, как уточняется, в Москве была изменена схема движения на 114 улицах города.

По словам парламентария, в столице за июль 2022 года было организовано 20 островков безопасности, десять светофоров, а также 20 пешеходных переходов. Помимо этого, были возведены сотни парковочных мест и дополнительные полосы для движения транспорта, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого Орлов сообщил, что продление Московского скоростного диаметра (МСД) до федеральной трассы М12 Москва — Казань поспособствует развитию экономики в стране.