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Руководство США не признает присоединение территории Донбасса к России и предпримет жесткий ответ в виде новых санкций. Об этом заявил высокопоставленный представитель правительства Соединенных штатов в пятницу, 12 августа.

— Наша разведка видит подтверждение тому, что Россия планирует референдум о присоединении в Херсоне, Запорожье и так называемых Донецкой и Луганской народных республиках. Мы ожидаем, что Россия будет манипулировать результатами, чтобы ложно заявить, что люди с Украины хотят присоединиться к России, — сказал он.

Чиновник добавил, что проведение референдумов напрямую отразится на урегулировании конфликта на Украине. По его словам, мероприятия повлияют на процесс проведения переговоров, что значительно усложнит их, передает РИА Новости.

Накануне глава военно-гражданской администрации Запорожья Евгений Балицкий сообщил, что власти региона желали бы провести референдум по вхождению региона в состав России 11 сентября. Опрос граждан показал, что большинство жителей Запорожской области Украины поддерживают вхождение региона в состав РФ.