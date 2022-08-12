Названы три знака зодиака, представители которых готовят лучше всех

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Из всего зодиакального круга астрологи выделяют три знака, представители которых прирожденные шеф-повары.

Так, Львы часто готовят для близких и родных, чтобы в ответ получать похвалу за проделанную работу. Ради восхищенных отзывов представители этого знака готовы вставать рано утром и приступать к готовке. Помимо этого, Львы соблюдают эстетику подачи блюд, не уходя в помпезность и сохраняя баланс. Они любят экспериментировать за счет перебора разных пряностей до тех пор, пока не придут к идеальному сочетанию ингредиентов.

Скорпионы предпочитают учиться на ошибках других кулинаров. Они любят оттачивать свои навыки в базовых блюдах, а также становятся поклонниками грузинской кухни. Для Скорпионов важен больше вкус блюда, чем вид.

Козерогам легко дается приготовление нескольких блюд. Представители этого знака уже с детства обретают особый интерес к кухонной утвари. Это дает возможность с малых лет активно развивать кулинарные навыки. Особенно легко таким кулинарам даются блюда из раздела «правильное питание», передает Marie Claire.

Также специалисты по звездному небу считают, что представители некоторых знаков зодиака являются прирожденными предпринимателями.