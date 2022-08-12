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Поставки российской нефти в Чехию по трубопроводу «Дружба» возобновились

Лала Манушакян
В мире
Поставки российской нефти в Чехию по трубопроводу «Дружба» возобновились
Фото: depositphotos

Чешская государственная компания Mero сообщила о возобновлении поставок нефти в Чехию по южной ветке трубопровода «Дружба», которые были прерваны начиная с 4 августа. Об этом сообщила пресс-служба холдинга в пятницу, 12 августа.

— Прокачка возобновлена в пятницу в 20:00 по среднеевропейскому времени (21:00 мск). Поставка сырой нефти на отечественные НПЗ идет планомерно, — отмечается в сообщении.

10 августа стало известно, что Компания «Транснефть» возобновила прокачку нефти по южной ветке трубопровода «Дружба» в Венгрию и Словакию. Пресс-секретарь словацкого НПЗ Slovnaft Антон Молнар отметил, что нефть начала поступать в страну.

До этого 4 августа стало известно, что оператор системы магистральных нефтепроводов Украины «Укртранснафта» остановил прокачку российской нефти по «Дружбе» в сторону Словакии, Чехии и Венгрии. Причиной остановки прокачки нефти называлась невозможность для России проводить оплату за транзит в санкционных условиях. При этом транзит через Белоруссию в направлении Польши и Германии продолжается.

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