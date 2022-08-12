В День ВВС Музей Победы расскажет о найденном поисками Ил-4 времен Второй мировой

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Посетители авиационной площадки филиала Музея Победы — музея «Г.О.Р.А.» смогут увидеть найденный в конце прошлого века поисковиками бомбардировщик Ил-4, принимавший участие в боях времен Второй мировой войны. Послушать его историю также можно во время экскурсии «Оружие Победы», рассказали в пресс-службе Музея Победы.

Бомбардировщик был выпущен в 1945 году и участвовал в войне с Японией. Попал под обстрел зенитной артиллерии противника неподалеку от города Мулин (Китай), рассказал директор филиала Музея Победы – музея «Г.О.Р.А.» Андрей Батурин.

— В результате обстрела у бомбардировщика был поврежден правый двигатель. Экипаж совершил вынужденную посадку в лесистой местности в районе города Арсеньев Приморского края и покинул самолет. Дальнейшая судьба летчиков неизвестна, — поделился он.

Более 50 лет воздушное судно пролежало в лесу, пока в 1997 году его не обнаружили поисковики из Арсеньева. В руки сотрудников Музея Победы он был передан в 2004 году после реставрационно-восстановительных работ.

В Музее Победы в воскресенье, 14 августа, состоится концерт, в рамках которого перед гостями выступит около 150 вокалистов.