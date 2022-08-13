Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Задержанным в Эстонии журналистам «Известий» запретили въезд в ЕС на три года

Лейла Алиева
В мире
Задержанным в Эстонии журналистам «Известий» запретили въезд в ЕС на три года
Фото: depositphotos

Задержанным в Эстонии корреспонденту и оператору газеты «Известия» аннулировали визы и запретили въезд в страны Евросоюза на три года. Об этом стало известно в субботу, 13 августа.

— Виза признана недействительной, решение принято на основании следующих причин: условия и цель предполагаемого пребывания не были распознаны, — передают «Известия».

Сотрудников издания задержали 12 августа в вагоне поезда, когда они переезжали из Нарвы в Таллин. В этот момент к ним подошли сотрудники полиции и показали фото, где был изображен корреспондент, снимающий танк. Уточняется, что журналисты готовили материалы об ограничении выдачи виз россиянам и о лишении танка Т-34 статуса памятника.

Позже официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что посольство России в Эстонии держит на контроле данную ситуацию.

Эстония Журналисты Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Болезни не всегда сразу заметны

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Небо покоряется молодым

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Байден и пустота

Владимир Березин
Владимир Березин

Видим красоту каждый день

Александр Лосото
Александр Лосото

Машины тоже ошибаются

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сердце, желудок, а главное кошелек

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Все мнения
О проекте