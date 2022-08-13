Задержанным в Эстонии журналистам «Известий» запретили въезд в ЕС на три года

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Задержанным в Эстонии корреспонденту и оператору газеты «Известия» аннулировали визы и запретили въезд в страны Евросоюза на три года. Об этом стало известно в субботу, 13 августа.

— Виза признана недействительной, решение принято на основании следующих причин: условия и цель предполагаемого пребывания не были распознаны, — передают «Известия».

Сотрудников издания задержали 12 августа в вагоне поезда, когда они переезжали из Нарвы в Таллин. В этот момент к ним подошли сотрудники полиции и показали фото, где был изображен корреспондент, снимающий танк. Уточняется, что журналисты готовили материалы об ограничении выдачи виз россиянам и о лишении танка Т-34 статуса памятника.

Позже официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что посольство России в Эстонии держит на контроле данную ситуацию.