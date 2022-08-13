При обрушении сцены на фестивале в Испании погиб один человек и 17 пострадали

Фото: mos.ru / Максим Денисов

Во время фестиваля в Испании из-за сильного ветра обрушилась сцена. Об этом в субботу, 13 августа, сообщила местная служба спасения.

Уточняется, что инцидент произошел в 04:15 (05:18 по московскому времени — прим. «ВМ»). В социальных сетях появились кадры с места события.

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В результате один человек погиб, у троих имеется множество серьезных травам и еще у 14 — незначительные ушибы, передает РИА Новости.

До этого в ночном клубе в провинции Чонбури в Таиланде произошел пожар, в результате которого погибло 13 человек и еще 35 пострадали.