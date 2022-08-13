Kronen Zeitung: Пьяные украинские дипломаты устроили погоню после ДТП в Австрии

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Украинские дипломаты устроили ДТП в Вене и попытались скрыться от полиции. Об этом в субботу, 13 августа, сообщило издание Kronen Zeitung.

Уточняется, что в пятницу утром в машину туристов из Германии, которые ехали по центру города, сзади врезался другой автомобиль. Виновник аварии попытался скрыться, но местной полиции удалось догнать его. При этом силовики с пистолетами наготове потребовали от водителя и пассажиров выйти из автомобиля, и те нехотя подчинились.

— И неудивительно: как стало известно из инсайдерских кругов, речь идет о высокопоставленных сотрудниках украинского посольства, — уточняется в публикации.

По словам пострадавших, после столкновения водитель врезавшейся в них машины поменялся с пассажиром местами. Также в крови виновника выявили более двух промилле алкоголя, а пассажир от освидетельствования отказался, передает РИА Новости.

В начале мая украинец напал на соотечественника с разбитой бутылкой в одном из баров Бруклина, посчитав, что тот является русским из-за русского языка, на котором говорил оппонент.