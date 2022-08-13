Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Kronen Zeitung: Пьяные украинские дипломаты устроили погоню после ДТП в Австрии

Лейла Алиева
Происшествия
Kronen Zeitung: Пьяные украинские дипломаты устроили погоню после ДТП в Австрии
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Украинские дипломаты устроили ДТП в Вене и попытались скрыться от полиции. Об этом в субботу, 13 августа, сообщило издание Kronen Zeitung.

Уточняется, что в пятницу утром в машину туристов из Германии, которые ехали по центру города, сзади врезался другой автомобиль. Виновник аварии попытался скрыться, но местной полиции удалось догнать его. При этом силовики с пистолетами наготове потребовали от водителя и пассажиров выйти из автомобиля, и те нехотя подчинились.

— И неудивительно: как стало известно из инсайдерских кругов, речь идет о высокопоставленных сотрудниках украинского посольства, — уточняется в публикации.

По словам пострадавших, после столкновения водитель врезавшейся в них машины поменялся с пассажиром местами. Также в крови виновника выявили более двух промилле алкоголя, а пассажир от освидетельствования отказался, передает РИА Новости.

В начале мая украинец напал на соотечественника с разбитой бутылкой в одном из баров Бруклина, посчитав, что тот является русским из-за русского языка, на котором говорил оппонент.

Украина ДТП Австрия Дипломатия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Болезни не всегда сразу заметны

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Небо покоряется молодым

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Байден и пустота

Владимир Березин
Владимир Березин

Видим красоту каждый день

Александр Лосото
Александр Лосото

Машины тоже ошибаются

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сердце, желудок, а главное кошелек

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Все мнения
О проекте