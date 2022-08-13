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Цыганов заявил, что фильм «Воланд» может не выйти в прокат

Лейла Алиева
Общество
Цыганов заявил, что фильм «Воланд» может не выйти в прокат
Фото: YouTube / Осторожно: Собчак

Российский актер театра и кино Евгений Цыганов рассказал, почему Министерство культуры отказалось финансировать киноленту «Воланд».

По его словам, в связи с тем, что наступили иные времена, фильм может так и не появиться в прокате. При этом в картину вложено огромное количество сил, включая труд талантливых артистов, и финансов.

Актер отметил, что в текущей ситуации нужно положиться на «какую-то волю», а личные усилия в борьбе за кино имеют мало значения. Также он привел в пример произведение «Мастер и Маргарита», которое долгое время относилось к запрещенным, но вскоре книга вышла в свет и полюбилась многим читателям.

Бюджет картины «Воланд» составляет 15 миллионов долларов, а Фонд кино предоставил для съемок 500 миллионов рублей. При этом изначально дистрибьютором фильма выступала студия Universal, но она остановила свою деятельность в России, пишет Teleprogramma.pro.

До этого Цыганов рассказал о расставании со своей гражданской женой, актрисой Ириной Леоновой, в отношениях с которой у них родилось семеро детей: три девочки и четыре мальчика.

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