Как санкции повлияли на индустрию красоты в России

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По своей воле или нет, но большинство крупных компаний уходит из России. Влияют ли мировые ограничения на возможность создавать или возвращать людям красоту и как себя повели зарубежные производители медицинской продукции, рассказал пластический хирург Дмитрий Саратовцев.

Поток пациентов

По словам врача, особенно люди заинтересовались пластической хирургией во время карантина два года назад.

— Было время подумать о себе и своей внешности. Поэтому после снятия ограничений пациентов стало даже больше, чем в доковидный период. В сравнении с этим, конечно, сейчас отток людей заметен. Хотя на самом деле он не такой уж глобальный: где-то 20–25 процентов, — рассказал Саратовцев.

Он отметил, что отказались от операций те люди, кто изначально сомневался в этом шаге.

Доля импортной продукции

Пластический хирург пояснил, что из-за скачков на валютном рынке и проблем с логистикой цены действительно пошли в рост — от 15 до 30 процентов.

— Так что сами материалы, расходники и сопутствующие товары — все подорожало. Однако пока что все не столь критично, как может показаться. Хорошая новость в том, что на российских складах сейчас достаточно продукции, необходимой для эстетической хирургии. Взять, к примеру, те же грудные импланты, — подчеркнул специалист.

Врач также сообщил, что в настоящее время прорабатываются вопросы, где закупать все необходимое, в случае если европейские производители решат уйти.

Как изменились цены

Саратовцев также рассказал, что два месяца клиники старались держать цены, однако с каждым днем все меняется.

— Так что да, услуги хирургов тоже начинают потихоньку дорожать. Предположительно, в ближайшие пару месяцев в среднем цены поднимутся где-то на 30 процентов. Причем это касается не только пластической хирургии, но и всей бьюти-индустрии, — уточнил врач.

Решение проблемы

Пластический хирург также назвал вариант решения проблемы:

— Это, скорее, не прогноз, а вариант решения проблемы. Есть страны, которые не прекращали в Россию импорт и где производят медицинскую продукцию. Это Китай, Южная Корея, Израиль, Бразилия, Коста-Рика. Там тоже высокоразвитая индустрия, и качество медицинских товаров на достойном уровне. То же самое касается препаратов. В дружественных странах есть хорошие аналоги. Их в случае чего можно применять и не переживать за последствия, — заметил Саратовцев.