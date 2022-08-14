Народный календарь. Чего нельзя делать 15 августа, чтобы не навлечь болезни на родных
15 августа Православная церковь почитает память Стефана Первомученика. В этот день нельзя никому рассказывать о своих скандалах и ссорах внутри семьи: если вы скажете об этом чужому человеку, ваша семья может серьезно заболеть.
Согласно народным приметам, 15 августа запрещается:
— кататься на лошадях и обижать их;
— лениться;
— давать зароки или обеты;
— уходить в лес, на охоту и рыбалку.
Приметы погоды:
Какая погода в этот день, таким и сентябрь будет. Дождь на Степана сулит богатый урожай картофеля и обещает отсутствие пожаров в ближайшие месяцы.
Услышать свист бурундука — к солнечному и безветренному дню. Лягушки громко квакают — к дождю, а если кваканье резко прекратилось, то утром могут быть заморозки.
Подробнее в видеоматериале «ВМ»:
Именины отмечают: Тихон, Василий, Иван, Кирилл, Мавр, Никодим, Роман, Степан, Тарас, Федор, Фока.