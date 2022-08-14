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Народный календарь. Чего нельзя делать 15 августа, чтобы не навлечь болезни на родных

Александр Афонин
Общество
Народный календарь. Чего нельзя делать 15 августа, чтобы не навлечь болезни на родных
Фото: Pixabay

15 августа Православная церковь почитает память Стефана Первомученика. В этот день нельзя никому рассказывать о своих скандалах и ссорах внутри семьи: если вы скажете об этом чужому человеку, ваша семья может серьезно заболеть.

Согласно народным приметам, 15 августа запрещается:

— кататься на лошадях и обижать их;

— лениться;

— давать зароки или обеты;

— уходить в лес, на охоту и рыбалку.

Приметы погоды:

Какая погода в этот день, таким и сентябрь будет. Дождь на Степана сулит богатый урожай картофеля и обещает отсутствие пожаров в ближайшие месяцы.

Услышать свист бурундука — к солнечному и безветренному дню. Лягушки громко квакают — к дождю, а если кваканье резко прекратилось, то утром могут быть заморозки.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Чего нельзя делать 15 августа, чтобы не навлечь болезни на родных

Именины отмечают: Тихон, Василий, Иван, Кирилл, Мавр, Никодим, Роман, Степан, Тарас, Федор, Фока.

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