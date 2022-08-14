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Городские службы проведут аэрацию трижды в день из-за жары в Москве

Василий Плиткин

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Городские службы проведут аэрацию трижды в день из-за жары в Москве
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Городские коммунальные службы проведут полив проезжей части трижды из-за жары в столице. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы в субботу, 14 августа.

Ожидается, что воздух в Москве прогреется до плюс 30 градусов.

— В цикличном режиме коммунальные службы проводят полив проезжей части. В жаркую погоду такие работы позволяют не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать поверхность дорожного полотна, — отметил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

В столь жаркую погоду, а также при высокой транспортной нагрузке асфальт сильнее подвержен пластической деформации. Регулярная аэрация в такие дни помогает существенно снизить ее уровень.

— При температуре выше плюс 25 градусов производится аэрация воздуха. Сегодня повторим ее трижды. При аэрации струи воды поливомоечной техники направляются вверх, таким образом они охлаждают не только дорожное полотно, но и воздух, который нагревается от асфальта, — рассказал Петр Бирюков.

К первой за сегодня аэрации службы приступили в 11:00, процедуру повторят в 13:00 и 15:00.

Кроме того, с 21:00 до 06:00 обильно поливают деревья, кустарники и цветники.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве», что в середине августа в столице сохранится необычно жаркая и сухая погода, при этом ночи будут довольно холодными.

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