Средства ПВО перехватили большую часть запущенных ВСУ по Херсону ракет 

Фото: Минобороны РФ

В ночь на воскресенье подразделения украинской армии попытались нанести удар по Херсону и его пригороду. Большая часть снарядов была перехвачена силами ПВО. Об этом сообщили в пресс-службе военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области в воскресенье, 14 августа.

— Минувшей ночью украинские войска нанесли массированный ракетный обстрел по Херсону и пригороду. Сработала система противовоздушной обороны. Большинство ракет было перехвачено, но, по предварительной информации, есть и попадания, — заявили в пресс-службе, передает ТАСС.

По предварительным данным, в результате обстрела никто не пострадал. Информация о разрушениях в данный момент уточняется.

10 августа российские силовые структуры вскрыли подрывной аналитический центр киевского режима в Херсоне. В состав центра входили сотрудники украинских спецслужб, в том числе и внешней разведки.

До этого замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что регион по факту более не находится в юрисдикции Украины. Киевские власти не могут принимать какие-либо кадровые решения в регионе.