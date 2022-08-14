Бесплатную воду начали раздавать из-за жары на восьми станциях столичного метро

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

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Сотрудники столичного метро начали раздавать бесплатную воду на восьми станциях подземки из-за жаркой погоды. Об этом в воскресенье, 14 августа, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— На улице снова жарко. Раздаем питьевую воду на следующих станциях метро, — говорится в сообщении.

Бесплатную воду можно получить на станциях «Технопарк», «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк», «Пионерская» и «Выхино», сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В ведомстве уточнили, что список станций будет корректироваться в зависимости от температуры.

До этого сообщалось, что в воскресенье в столичном регионе сохранится антициклонный характер погодных условий. При переменной облачности будет солнечно, жарко и сухо.

Воздух в Москве и области прогреется до 30 градусов выше нуля. Ветер будет дуть северо-восточный, 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 751 миллиметр ртутного столба при относительной влажности воздуха порядка 40 процентов.