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Московский зоопарк поздравил альпаку Пако с ВДНХ с днем рождения

Евгений Белоусов
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Московский зоопарк поздравил альпаку Пако с ВДНХ с днем рождения
Фото: Unsplash
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Московский зоопарк поздравил с днем рождения альпаку по имени Пако из Городской фермы на ВДНХ, которому исполнился один год.

— Пако — душа фермы. Он невероятно мягкий и приветливый. Любит общаться с гостями, тыкать в них своим теплым носиком, — говорится в Telegram-канале зоосада.

Видео: Telegram / Московский зоопарк

Пако также поздравили и в пресс-службе Городской фермы. Там уточнили, что ему, в отличие от остальных питомцев фермы, еще рано стричься из-за малого возраста, поэтому пока он ходит в пышной шубке.

До этого сообщалось, что семья краснокнижного зайца-русака пополнилась 10 зайчатами. Эти животные встречаются в природно-исторических парках «Измайлово», «Кузьминки-Люблино», «Косинский», «Сокольники», «Москворецкий», «Битцевский лес», в Терлецком лесопарке, а также в фаунистическом заказнике «Долгие пруды».

Кроме того, в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка появился на свет детеныш краснокнижных викуний. Столичный зоосад является единственным в России, где размножают викуний.

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