Сложная неделя: астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака с 15 по 21 августа

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Предстоящая неделя окажется напряженной: препятствия в делах, перепады настроения, вспыльчивость и вспышки агрессии — основные сложности, уготовленные звездами. Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 15 по 21 августа.

Овнов ожидает очень благоприятная неделя. Она будет способствовать им во всех планах и целях. Рожденные под этим знаком смогут реализовывать их в состоянии игры и потока. Овнам также будет сопутствовать успех и на личном фронте.

Напряженной неделя будет для рожденных под знаком Тельца. Им будет сложно сдвинуться с места и начать действовать. Однако тщательное обдумывание проблем поможет справиться с испытаниями.

Для Близнецов неделя скорее положительная. Период будет способствовать реализации задумок и поможет рожденным под этим знаком проявиться во всей красе. Также им будет легко устанавливать контакт с противоположным полом.

Благоприятной неделя окажется и для Раков. Легкость в общении с окружающими поможет им проявить себя с лучшей стороны. На этой неделе рожденным под этим знаком удастся повысить самооценку.

Пора любви, нежности и гармонии ожидает на грядущей неделе Львов. Самое время заняться личной жизнью: улучшить уже существующие отношение или наконец-то завести их.

Девам предстоит очень энергичная неделя. Получится многое обдумать и предпринять активные действия. Так, эта неделя будет подходить для начинания новых проектов или отстаивания своего мнения и позиции.

Для Весов неделя исключительно благоприятная. Рожденным под этим знаком удастся проявить себя с яркой стороны, показать свои лучшие качества — красоту, изящество, обаяние.

Больше напряжения следует ждать от этой недели Скорпионам. Внутренние конфликты могут перерастать во внешние — в стычки с окружающими по принципиальным вопросам.

Стрельцам предстоит положительная неделя, которая поможет им выразить себя и получить уважение. Также период будет позитивным в любовной сфере.

Все взвесить и обдумать, а также найти новые неожиданные решения старых проблем удастся на предстоящей неделе Козерогам.

Сложности в рабочей сфере и на личном фронте поджидают Водолеев. В целом неделя для них будет напряженной.

Рыбы всю неделю могут ощущать некий туман в голове. Ряд небольших, но досадных ошибок, недоразумения и путаница — вот, к чему им стоит быть готовыми, передает Пятый канал.

Астропсихолог Тиана Атлас составила любовный гороскоп для всех знаков зодиака на август.