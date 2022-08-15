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В корпусе морской пехоты Соединенных Штатов, военнослужащие которой воюют на украинской стороне, имеются пророссийские настроения, часть солдат на верит западной прессе и считает политику Штатов на Украине преступной. Об этом сообщил журналист и бывший морпех, который уехал в ДНР, Джон Марк Дуган.

— Корпус морской пехоты США воюет на стороне Украины. Я слышал об одном парне, которого уже взяли в плен. Он ошибся. И, живя здесь, я думаю, что многие из морской пехоты, вернувшиеся домой, понимают нас. Со мной связались несколько бывших коллег из корпуса, которые поддерживают российскую сторону и не верят западной лжи, — заявил он.

Также, по его словам, есть и те, кто считает действия США преступными, сообщает РИА Новости.

9 августа посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Штаты «подливают масло в огонь», оказывая поддержку Украине. Он отметил, что действия американского правительства направлены на усугубление ситуации.