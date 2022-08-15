Дом моделей на Кузнецком Мосту признали памятником архитектуры

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Кузнецкий Мост, дом 14 Карта всех событий

Здание мехового магазина и фабрики Торгового дома А.М. Михайлова, также известное в советское время как Общесоюзный дом моделей одежды, было признано объектом культурного наследия регионального значения.

По словам главы Департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова, здание сохранило свой исторический облик. Особую ценность объекту придают такие элементы, как пилястры, кессонированные потолки и надписи на немецком языке.

Здание располагается по адресу улица Кузнецкий Мост, дом 14. За его строительство отвечал архитектор Адольф Эрихсон, передали на официальном сайте мэра столицы.

В начале августа специалисты приступили к противоаварийным работам в главном доме бывшей городской усадьбы Р. Р. Кошелева — С. А. Мальцева. В настоящее время укрепляются стены и идет демонтаж аварийных перекрытий и поздних конструкций. Уточняется, что в разное время здесь были расположены усадьба бригадира Кошелева, дом корнета Мальцева, Усачевско-Чернявское женское училище и общежитие Военной академии имени Фрунзе, а во второй половине XIX века к зданию пристроили церковь Александра Невского.