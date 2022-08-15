Первое онлайн-ток-шоу проекта «Московское долголетие» пройдет 17 августа

Фото: Pexels

На странице проекта «Московское долголетие» в социальной сети «ВКонтакте» 17 августа в 11:00 состоится онлайн-ток-шоу «Гордость «Московского долголетия». Об этом в понедельник, 15 августа, сообщил заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов.

— Мы гордимся всеми участниками «Московского долголетия», которые преодолели стереотипы, переступили через страхи и пришли в проект, доказав своим примером, что никогда не поздно изменить жизнь. Среди них есть совершенно уникальные люди, которые достигли выдающихся результатов. Мы хотим, чтобы о них узнала вся столица и другие москвичи старшего поколения вдохновились их историями и решились на собственные победы, — рассказал он.

Так, во время эфира гости увидят 20 самых ярких участников проекта, каждый из которых расскажет личную историю о том, как изменилась его жизнь и как в этом помогло «Московское долголетие». Например, Наталья Малышева после 25 лет на государственной службе решила посвятить себя творчеству и заняться вокалом, живописью, а также посещать театральную студию, а Любовь Васютина после занятий в литературной мастерской проекта написала книгу «Рассказы веселого хаски», передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о программе в новом сезоне проекта «Московское долголетие», которое стартует в сентябре. По ее словам, акцент будет сделан не на спортивных и творческих занятиях, как летом, а на образовательном процессе.