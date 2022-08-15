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Названы самые популярные имена для новорожденных в Петербурге

Ирина Игнатенко
Общество
Названы самые популярные имена для новорожденных в Петербурге
Фото: Unsplash

В пресс-службе комитета по делам записи актов гражданского состояния Санкт-Петербурга рассказали, какие имена жители города чаще всего выбирают для своих детей.

Самые распространенные имена для мальчиков — Михаил и Александр. В пятерке оказались также Максим, Артем и Лев.

Для девочек чаще всего выбирали имена София, Анна, Мария, Алиса и Ева.

Эксперты отмечают, что имена Лев и Ева стали набирать популярность еще два года назад. Тогда их еще не было в списке лидеров, но уже на следующий год Лев попал в топ-5 вместо имени Роман, а имя Ева стало популярнее Анастасии.

Тренд наблюдается не только в Северной столице, но и в других российских городах.

Среди наиболее редких на сегодняшний день мужских имен петербургский загс выделил следующие: Велидар, Весемир, Дамирослав, Евсевий. Среди редких женских имен — Донесса, Евстолия, Истислава, Осень, Славяна, Харитония, передает издание «Невские новости».

В 2021 году пятерка самых популярных имен для новорожденных в Москве изменилась. Два необычных имени — Ева и Лев — вошли в топ любимых в городе. Так, в столице насчитали более 1600 Ев и свыше 1700 Львов.

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