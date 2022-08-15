Роскосмос презентует новую российскую орбитальную станцию на форуме «Армия-2022»

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Роскосмос презентует макет новой российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации в понедельник, 15 августа.

— Макет новой российской орбитальной станции впервые покажут общественности в павильоне VIP-3 Госкорпорации «Роскосмос» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022», который пройдет с 15 по 21 августа 2022 года в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» в подмосковной Кубинке, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на данный момент специалисты разрабатывают эскиз проекта. Планируется, что развертывание станции будет проходить в два этапа. Сперва в процессе будет задействовано четыре модуля, затем еще три.

Кроме того, посетители смогут увидеть другие новинки корпорации. Среди них робототехнический комплекс «Маркер», а также сверхэкономичные и высокоресурсные двигательные установки космических аппаратов, отметили в пресс-службе.

До этого сообщалось, что в дни проведения открытых мероприятий форума «Армия-2022» на Белорусском направлении МЖД для удобства пассажиров появились дополнительные рейсы, а некоторым электропоездам продлили маршрут следования. Кроме того, был продлен маршрут следования восьми поездов 6000-й нумерации.