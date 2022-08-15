Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Роскосмос презентует новую российскую орбитальную станцию на форуме «Армия-2022»

Александр Афонин
Общество
Роскосмос презентует новую российскую орбитальную станцию на форуме «Армия-2022»
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Роскосмос презентует макет новой российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации в понедельник, 15 августа.

— Макет новой российской орбитальной станции впервые покажут общественности в павильоне VIP-3 Госкорпорации «Роскосмос» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022», который пройдет с 15 по 21 августа 2022 года в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» в подмосковной Кубинке, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на данный момент специалисты разрабатывают эскиз проекта. Планируется, что развертывание станции будет проходить в два этапа. Сперва в процессе будет задействовано четыре модуля, затем еще три.

Кроме того, посетители смогут увидеть другие новинки корпорации. Среди них робототехнический комплекс «Маркер», а также сверхэкономичные и высокоресурсные двигательные установки космических аппаратов, отметили в пресс-службе.

До этого сообщалось, что в дни проведения открытых мероприятий форума «Армия-2022» на Белорусском направлении МЖД для удобства пассажиров появились дополнительные рейсы, а некоторым электропоездам продлили маршрут следования. Кроме того, был продлен маршрут следования восьми поездов 6000-й нумерации.

новые станции Роскосмос Форумы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Болезни не всегда сразу заметны

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Небо покоряется молодым

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Байден и пустота

Владимир Березин
Владимир Березин

Видим красоту каждый день

Александр Лосото
Александр Лосото

Машины тоже ошибаются

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сердце, желудок, а главное кошелек

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Все мнения
О проекте