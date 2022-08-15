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В Московской области в один клик можно получить место под торговлю

Ирина Игнатенко
Общество
В Московской области в один клик можно получить место под торговлю
Фото: Pexels

Чтобы предложить место для нестационарной торговли или проведения ярмарки в Московской области, больше не нужно обращаться в администрацию муниципалитета. Достаточно подать электронное заявление на региональном портале госуслуг, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Власти региона отмечают, что палатки, киоски и ярмарки — это удобные и востребованные сезонные форматы торговли, поэтому важно, чтобы была возможность быстро и удобно предложить место для размещения подобного объекта.

Подать заявление на включение мест под размещение НТО и ярмарок можно в разделе «Бизнесу» — «Развитие бизнеса». Необходима подтвержденная учетная запись ЕСИА.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что предприниматели могут получить необходимое разрешение на нестационарную торговлю в электронном виде, передает РИАМО.

Ранее на региональном портале госуслуг появилась новая услуга. Теперь жители Подмосковья могут записать питомца на прием в ветклинику при помощи онлайн-сервиса.

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