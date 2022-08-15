Фото: Пресс-служба

Столичная экономика успешно преодолевает нестабильный период и уже в будущем году вернется на траекторию роста. Об этом в понедельник, 15 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Экономика Москвы успешно преодолевает период нестабильности, в этом году мы прогнозируем умеренное сокращение в пределах 3-4 процента, а уже в следующем году насчитываем вернуться на траекторию роста, — заявил он.

Среди причин снижения темпов в текущем году заммэра назвал замедление некоторых отраслей, в первую очередь, автомобилестроения и смежных с ним сфер, а также высокую инфляцию.

По словам Ефимова, в настоящее время наблюдается небольшое замедление в реальном выражении в торговле. Это наиболее заметно в секторе непродовольственных товаров и автомобилей.

— Остальные отрасли в целом чувствуют себя уверенно. Более того, по многим отраслям мы видим существенный рост, растет уровень загрузки и объем производства, — отметил он.

Также заммэра добавил, что согласно прогнозу доход городского бюджета сократится примерно на пять процентов в реальном выражении. Он подчеркнул, что объем доходов, накопленный с начала года, «выглядит удовлетворительно», однако в последние два месяца заметно замедление. Поступления сокращаются от финансового сектора, из-за снижения объемов кредитования и общего замедления экономической активности, и от торговли, заключил Ефимов.

11 августа мэр Москвы Сергей Собянин назначил на должность руководителя столичного департамента экономической политики и развития Марию Багрееву.