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Эксперты рассказали, в каких сферах наблюдается рост вакансий

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперты рассказали, в каких сферах наблюдается рост вакансий
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Эксперты рассказали, в каких сферах можно наблюдать активный рост вакансий.

Растет спрос и заметен тренд на повышение зарплат у веб-специалистов, которые перестраивают логистические маршруты и занимаются оптимизацией. Эксперты объясняют это усиленным процессом цифровизации, который начался еще два года назад, в пандемию.

Также увеличивается количество вакансий в промышленном секторе: потребность в главных инженерах, механиках и технологах за последние полгода возросла почти на 60 процентов.

Кроме того, в настоящее время в стране имеется потребность в массовом персонале, особенно сильно рынок перестроился после пандемии. Предприятиям нужны грузчики, уборщицы, разнорабочие, курьеры, передает Life.ru.

Столичный центр занятости пригласил горожан на бесплатные тренинги и вебинары для начинающих предпринимателей. Так, 17 августа в 11:00 пройдет вебинар, где самозанятые узнают, как отстаивать свои права при работе с заказчиками.

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