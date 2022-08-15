Выставка «Искусство без границ» состоится в центрах московского долголетия

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Кировоградская улица, 9к4 Карта всех событий

В центре московского долголетия «Чертаново Северное» открылась передвижная выставка «Искусство без границ», где представлены работы художников с инвалидностью. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в понедельник, 15 августа.

Уточняется, что выставка работает ежедневно с 10:00 до 21:00 и продлится до конца августа. Ее открыла председатель московской городской организации «Всероссийское общество инвалидов» Надежда Лобанова. По ее словам, в 2023 году организация отметит свое 35-летие и выставка станет частью этого празднования.

Впервые мероприятие было открыто в конце мая в Галерее искусств Зураба Церетели. После экспозиции в районе Чертаново Северное работы покажут также в разных округах Москвы.

Директор центра московского долголетия «Чертаново Северное» Ирина Хашимова добавила, что некоторые картины горожане смогут приобрести, передает официальный сайт мэра Москвы.

На странице проекта «Московское долголетие» в социальной сети «ВКонтакте» 17 августа в 11:00 пройдет онлайн-ток-шоу «Гордость «Московского долголетия». Во время эфира самые яркие участники проекта расскажут свои истории о том, как изменилась их жизнь и как им в этом помог проект.