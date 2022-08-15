«Уже достал»: немцы раскритиковали Зеленского после его видеообращения к россиянам

Фото: bundeskanzleramt.at

Читатели немецкой газеты Der Spiegel обрушились с критикой на украинского лидера Владимира Зеленского после его слов о том, что россияне должны поддерживать Украину и осуждать российскую спецоперацию по защите Донбасса.

По словам одного из пользователей, Зеленский «уже достал» ежедневно записывать обращения.

Некоторые читатели также отметили, что лидер Украины сам виноват в сложившейся ситуации.

«Он должен обратиться к своим соотечественникам. В частности, к «азовцам»*, которые действовали на востоке Украины с 2014 года и привели к сегодняшней ситуации», — цитирует одного из пользователей газета «Известия».

До этого заместитель Совбеза РФ прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского о запрете всем россиянам въезда на территорию стран Запада. По словам Медведева, последний раз «такие идеи в отношении целого народа пытался реализовать Адольф Гитлер».

Украинский президент заявил, что Запад обязан запретить всем россиянам въезд на территорию своих стран. Зеленский выразил уверенность в том, что россияне «должны жить в своем мире до тех пор, пока не изменят свою философию».

*Запрещенная в России террористическая организация.