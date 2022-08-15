Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Уже достал»: немцы раскритиковали Зеленского после его видеообращения к россиянам

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«Уже достал»: немцы раскритиковали Зеленского после его видеообращения к россиянам
Фото: bundeskanzleramt.at

Читатели немецкой газеты Der Spiegel обрушились с критикой на украинского лидера Владимира Зеленского после его слов о том, что россияне должны поддерживать Украину и осуждать российскую спецоперацию по защите Донбасса.

По словам одного из пользователей, Зеленский «уже достал» ежедневно записывать обращения.

Некоторые читатели также отметили, что лидер Украины сам виноват в сложившейся ситуации.

«Он должен обратиться к своим соотечественникам. В частности, к «азовцам»*, которые действовали на востоке Украины с 2014 года и привели к сегодняшней ситуации», — цитирует одного из пользователей газета «Известия».

До этого заместитель Совбеза РФ прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского о запрете всем россиянам въезда на территорию стран Запада. По словам Медведева, последний раз «такие идеи в отношении целого народа пытался реализовать Адольф Гитлер».

Украинский президент заявил, что Запад обязан запретить всем россиянам въезд на территорию своих стран. Зеленский выразил уверенность в том, что россияне «должны жить в своем мире до тех пор, пока не изменят свою философию».

*Запрещенная в России террористическая организация.

Украина Владимир Зеленский Германия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Болезни не всегда сразу заметны

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Небо покоряется молодым

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Байден и пустота

Владимир Березин
Владимир Березин

Видим красоту каждый день

Александр Лосото
Александр Лосото

Машины тоже ошибаются

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сердце, желудок, а главное кошелек

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Все мнения
О проекте