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Оружейные склады США сегодня заполнены различным вооружением, но оно не будет направлено на поддержку Киева. Об этом в понедельник, 15 августа, заявил генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос.

— Много людей, который воспринимают то, что им говорят из офиса президента, думают, что у американцев забиты склады, забиты базы техникой и вооружением. Да, забиты. Но забиты для выполнения их собственных национальных проблем, для решения их планов, — сказал он.

Генерал добавил, что на данный момент оборонные предприятия Соединенных Штатов круглосуточно занимаются вопросом дополнительных поставок вооружения Украине. Однако реализация плана достаточно долгий процесс. По его словам, основной поток военной помощи ожидается только к концу осени, передает РБК.

Накануне сообщалось, что страны Балтии и ряд восточноевропейских государств призвали США ускорить сроки поставки им вооружений. Кроме того, они видят необходимость в расширении американского военного присутствия в регионе.

Политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что требования стран восточного фланга НАТО связаны с территориальными претензиями этих государств к России, а также с желанием завладеть ее основными ресурсами. Кроме того, их главной целью является участие в распределении основных ресурсов РФ.