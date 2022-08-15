В Московском регионе продлили «желтый» уровень погодной опасности

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В Подмосковье до 22 часов 16 августа продлили действие «желтого» уровня погодной опасности из-за высокой пожароопасности четвертого класса, сообщает РИАМО.

«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

«Желтый» уровень также объявлен в Рязанской, Липецкой, Воронежской, Белгородской, Курской и Брянской областях. «Оранжевый» уровень объявили в Ярославской и Тамбовской областях.

Синоптик Михаил Леус сообщил, что в понедельник в Подмосковье будут наблюдаться солнечная жаркая погода. Температура воздуха поднимется до плюс 28–31 градуса. Осадков не ожидается, а атмосферное давление слегка превысит норму, передает «360».

Долгосрочный прогноз на «финал лета» показывает, что последняя декада августа будет значительно отличаться от первой. Об этом сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он рассказал, какой погоды стоит ожидать в конце лета и в начале осени.