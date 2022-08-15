Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Зеленский уволил глав управлений СБУ в Киевской области и двух регионах на западе Украины

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Зеленский уволил глав управлений СБУ в Киевской области и двух регионах на западе Украины
Фото: president.gov.ua

Украинский лидер Владимир Зеленский уволил начальников управлений Службы безопасности Украины (СБУ) в Киевской области и двух регионах на западе страны — Львовской и Тернопольской областях. Об этом стало известно в понедельник, 15 августа.

Так, указами президента были уволены Сергей Заяц, Артем Бондаренко и Юрий Борейчук, передает РИА Новости.

25 июля Зеленский сменил командующего Силами спецопераций ВС Украины. Теперь эту должность будет занимать Виктор Хоренко.

Кроме того, недавно президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об отстранении главы СБУ Ивана Баканова и генпрокурора страны Ирины Венедиктовой за «многочисленные факты госизмены сотрудников возглавляемых ими ведомств». В своем видеообращении в Telegram он пояснил, что в стране ведется 651 уголовное производство по статьям о госизмене и коллаборационной деятельности сотрудников прокуратуры, органов досудебного расследования и других силовых ведомств. О том, почему Зеленскому приходится увольнять бывших единомышленников, «Вечерней Москве» рассказал политолог Дмитрий Журавлев.

Украина распоряжение об увольнении СБУ Михаил Зеленский
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Болезни не всегда сразу заметны

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Небо покоряется молодым

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Байден и пустота

Владимир Березин
Владимир Березин

Видим красоту каждый день

Александр Лосото
Александр Лосото

Машины тоже ошибаются

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сердце, желудок, а главное кошелек

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Все мнения
О проекте