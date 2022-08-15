Зеленский уволил глав управлений СБУ в Киевской области и двух регионах на западе Украины

Фото: president.gov.ua

Украинский лидер Владимир Зеленский уволил начальников управлений Службы безопасности Украины (СБУ) в Киевской области и двух регионах на западе страны — Львовской и Тернопольской областях. Об этом стало известно в понедельник, 15 августа.

Так, указами президента были уволены Сергей Заяц, Артем Бондаренко и Юрий Борейчук, передает РИА Новости.

25 июля Зеленский сменил командующего Силами спецопераций ВС Украины. Теперь эту должность будет занимать Виктор Хоренко.

Кроме того, недавно президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об отстранении главы СБУ Ивана Баканова и генпрокурора страны Ирины Венедиктовой за «многочисленные факты госизмены сотрудников возглавляемых ими ведомств». В своем видеообращении в Telegram он пояснил, что в стране ведется 651 уголовное производство по статьям о госизмене и коллаборационной деятельности сотрудников прокуратуры, органов досудебного расследования и других силовых ведомств. О том, почему Зеленскому приходится увольнять бывших единомышленников, «Вечерней Москве» рассказал политолог Дмитрий Журавлев.