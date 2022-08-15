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В Крыму сообщили о надежной защите Крымского моста

Лейла Алиева

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В Крыму сообщили о надежной защите Крымского моста
Фото: shutterstock

Транспортный переход Крымского моста надежно защищен, военных возможностей повредить его нет. Об этом в понедельник, 15 августа, сообщил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.

— Крымский мост надежно защищен, и военных вариантов его повредить у украинской стороны нет. Но при этом, естественно, режим повышенной готовности должен соблюдаться. Ну и, конечно же, наши граждане должны проявлять сознательность и бдительность, — передает его слова РИА Новости.

До этого депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил, что украинские власти провели переговоры с британским министром обороны Беном Уоллесом о плане уничтожения Крымского моста на саммите НАТО в июне. Также он опубликовал снимок с переговоров, на котором, кроме него и Уоллеса, запечатлен британский премьер-министр Борис Джонсон.

9 августа советник главы Республики Крым по информационной политике Олег Крючков рассказал о работе Крымского моста после детонации боеприпасов. Накануне на страницах украинской прессы и в соцсетях начала распространяться ложная информация о том, что после детонации боеприпасов на аэродроме в Новофедоровке туристы начали массово покидать полуостров, что привело к транспортным заторам на подъезде к Крымскому мосту.

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