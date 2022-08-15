В столичном метро снова начали раздавать воду из-за жаркой погоды

Фото: Пресс-служба Московского метрополитена

В Москве снова начали раздавать воду на станциях метро из-за жары. Об этом в понедельник, 15 августа, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Освежиться прохладительным напитком можно на станциях «Технопарк», «Выхино», «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская».

Также взять воду можно на автостанции «Орехово», подытожили в Дептрансе.

В понедельник, 15 августа, в столичном регионе сохранится влияние антициклона. Гребень теплого воздуха, распространяющийся до больших высот, тянется от Каспия до Балтики, поддерживая жаркую и сухую погоду. При переменной облачности осадков не ожидается.

Максимальная температура воздуха в столице составит плюс 29–31 градус. В Подмосковье ожидается 26–31 градус тепла.

Долгосрочный прогноз на финал лета показывает, что последняя декада августа будет значительно отличаться от первой. Об этом сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он рассказал, какой погоды стоит ожидать в конце лета и в начале осени.