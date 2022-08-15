Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В столичном метро снова начали раздавать воду из-за жаркой погоды

Полина Долганова
Город
В столичном метро снова начали раздавать воду из-за жаркой погоды
Фото: Пресс-служба Московского метрополитена

В Москве снова начали раздавать воду на станциях метро из-за жары. Об этом в понедельник, 15 августа, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Освежиться прохладительным напитком можно на станциях «Технопарк», «Выхино», «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская».

Также взять воду можно на автостанции «Орехово», подытожили в Дептрансе.

В понедельник, 15 августа, в столичном регионе сохранится влияние антициклона. Гребень теплого воздуха, распространяющийся до больших высот, тянется от Каспия до Балтики, поддерживая жаркую и сухую погоду. При переменной облачности осадков не ожидается.

Максимальная температура воздуха в столице составит плюс 29–31 градус. В Подмосковье ожидается 26–31 градус тепла.

Долгосрочный прогноз на финал лета показывает, что последняя декада августа будет значительно отличаться от первой. Об этом сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он рассказал, какой погоды стоит ожидать в конце лета и в начале осени.

Москва Вода Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Болезни не всегда сразу заметны

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Небо покоряется молодым

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Байден и пустота

Владимир Березин
Владимир Березин

Видим красоту каждый день

Александр Лосото
Александр Лосото

Машины тоже ошибаются

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сердце, желудок, а главное кошелек

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Все мнения
О проекте