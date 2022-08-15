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Эксперт оценил идею заменить второго пилота на виртуального

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт оценил идею заменить второго пилота на виртуального
Фото: Unsplash

Инициатива по замене второго пилота на виртуального в российских самолетах относится, скорее, к области фантастических проектов. Такое мнение высказал бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов.

По его мнению, предложение выдвинули ради экономии при эксплуатации бортов, но это может снизить уровень безопасности.

— Я считаю, что это просто инициатива людей, которые слабо разбираются в авиации, — отметил он в комментарии «360».

Эксперт выразил сомнение относительно того, что в самолет, где роль второго пилота выполняет компьютер, охотно и без страха сядут пассажиры.

Специалист пояснил, что нельзя исключать вероятность какого-либо сбоя в системах такого виртуального пилота.

Ранее сообщалось, что для снижения стоимости эксплуатации коммерческих самолетов в России их экипаж уже в 2030-х годах может быть сокращен до одного человека. Снизить нагрузку на единственного пилота поможет «виртуальный второй пилот», передает издание argumenti.ru.

До этого главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов рассказал «Вечерней Москве» о том, как Иран поможет России с ремонтом самолетов.

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