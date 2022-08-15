Три человека погибло за неделю на дорогах Москвы

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

В дорожно-транспортных происшествиях на столичных дорогах погибло три человека за неделю. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Москвы в понедельник, 15 августа.

Специалисты ведомства подсчитали статистику ДТП с 8 по 14 августа. Оказалось, что за отчетный период на столичных дорогах зафиксировано 147 аварий. В результате за неделю погибло три человека, еще 163 получили ранения, из них 19 — дети до 16 лет.

Как сообщили в ведомстве, произошло 74 ДТП со столкновением двух транспортных средств и 39 наездов на пешеходов, из них 23 процента — на пешеходных переходах.

Мотоциклисты попали в 27 аварий, велосипедисты — в 10.

Как сообщили в Telegram-канале «Госавтоинспекция Москвы», наиболее аварийным днем на прошлой неделе стал вторник, когда сотрудники ведомства зафиксировали 28 ДТП. Наименее опасным днем стала суббота — только 10 аварий.

Помимо этого в ГИБДД посчитали количество задержанных водителей с признаками опьянения. Таких в столице за неделю набралось 470 человек.

В понедельник, 15 августа, три автомобиля столкнулись в Лефортовском тоннеле в Москве.