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Европа может нанести Украине предательский удар в зимний период из-за роста цен на электрическую энергию и продукты. Об этом в материале для издания The Guardian заявил аналитик Саймон Тисдалл.

— Общественное возмущение конфликтом уступает место беспокойству, граничащему с паникой, по поводу его тревожных последствий для цен на энергию, продукты питания и стоимости, — отметил обозреватель.

Он также усомнился в том, что нынешние намерения Запада являются стойкими.

Тисдалл подытожил, что в какой-то момент ЕС может обязать Киев подписать с российской стороной мирное соглашение, передает РИА Новости.

ЕС страдает от последствий кризиса на Украине из-за действий США, что может привести к ухудшению отношений между ними. Об этом заявил журналист Сюэ Лю в статье для Global Times в воскресенье, 14 августа.

По словам журналиста, Европа рассматривает Россию как соседа, а Китай — как важнейший рынок сбыта. Поэтому политика США, которая привела ЕС к кризису, не добавляет веса заявлениям Вашингтона о том, что Москва и Пекин являются его основными противниками.