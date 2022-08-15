Нидерландский суд 17 ноября вынесет решение по делу о крушении MH17

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Нидерландский суд 17 ноября вынесет решение по делу о крушении самолета MH17. Об этом в понедельник, 15 августа, сообщили в пресс-службе ведомства, передает РИА Новости.

В марте Австралия и Нидерланды обратились в суд, подав иск к Российской Федерации. Страны требуют выплатить миллионы долларов в качестве компенсации по делу о катастрофе самолета авиакомпании Malaysia Airlines, в результате которой погибли 298 человек.

Малайзийский боинг, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение в июле 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все пассажиры погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Однако те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.

По факту трагедии для расследования обстоятельств катастрофы была организована совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов. При этом Россию в данную организацию не пригласили. Позже были представлены промежуточные итоги, согласно которым за инцидентом якобы стоит РФ.