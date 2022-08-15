Ученые рассказали о пользе банановой кожуры
Ученые из Индии и США рассказали о пользе употребления банановой кожуры. Материал об этом необычном ингредиенте появился в журнале ACS Food Science & Technology.
По мнению специалистов, банановая кожура не менее полезна, нежели мякоть фрукта.
Эксперты рекомендуют употреблять кожуру в качестве добавки к выпечке. Для этого продукт можно высушить и измельчить.
— Выпечка с добавлением перемолотой банановой кожуры становится насыщенной магнием и калием, что способствует поддержанию здоровой работы сердца, — передает мнение ученых «МедикФорум».
До этого эксперты перечислили популярные продукты, способствующие долголетию. Так, по мнению специалистов, бананы способны укрепить память, улучшить пищеварение, а также защитить от развития онкологических заболеваний. Кроме того, лидирующим продуктом среди долгожителей является нут. В нем содержатся витамины А, С, Е, К и группы В. Благодаря кальцию, железу и магнию нут ускоряет восстановление клеток и тканей организма.
Недавно ученые рассказали о пользе зеленых бананов в борьбе с онкологией.