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Ученые рассказали о пользе банановой кожуры

Полина Долганова
Общество
Ученые рассказали о пользе банановой кожуры
Фото: Pexels

Ученые из Индии и США рассказали о пользе употребления банановой кожуры. Материал об этом необычном ингредиенте появился в журнале ACS Food Science & Technology.

По мнению специалистов, банановая кожура не менее полезна, нежели мякоть фрукта.

Эксперты рекомендуют употреблять кожуру в качестве добавки к выпечке. Для этого продукт можно высушить и измельчить.

— Выпечка с добавлением перемолотой банановой кожуры становится насыщенной магнием и калием, что способствует поддержанию здоровой работы сердца, — передает мнение ученых «МедикФорум».

До этого эксперты перечислили популярные продукты, способствующие долголетию. Так, по мнению специалистов, бананы способны укрепить память, улучшить пищеварение, а также защитить от развития онкологических заболеваний. Кроме того, лидирующим продуктом среди долгожителей является нут. В нем содержатся витамины А, С, Е, К и группы В. Благодаря кальцию, железу и магнию нут ускоряет восстановление клеток и тканей организма.

Недавно ученые рассказали о пользе зеленых бананов в борьбе с онкологией.

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