Россия отозвала лицензии у Болгарии и Чехии за помощь ВСУ в ремонте вертолетов

Фото: Ministry of Defense of Ukraine / CC BY-SA 2.0

Россия отозвала лицензии у ремонтных предприятий Чехии и Болгарии за сотрудничество с Украиной по вертолетам «Ми». Об этом в понедельник, 15 августа, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев на форуме «Армия-2022» в парке «Патриот».

— Всем государствам, заявившим о передаче отечественной ПВН (продукции военного назначения — прим. «ВМ») киевскому режиму, направлены официальные ноты о недопустимости подобных действий, — заявил он.

По словам Шугаева, Москва также временно прекратила поставки запчастей и комплектующих для техники российского и советского производства, которая находится в недружественных к РФ странах, передает РИА Новости.

Накануне сообщалось, что страны Балтии и ряд восточноевропейских государств призвали США ускорить сроки поставки им вооружений. Кроме того, они видят необходимость в расширении американского военного присутствия в регионе.

Политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что требования стран восточного фланга НАТО связаны с территориальными претензиями этих государств к России, а также с желанием завладеть ее основными ресурсами. Кроме того, их главной целью является участие в распределении основных ресурсов РФ.