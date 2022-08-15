Главный по электронным выборам: Система онлайн-голосования полностью создана отечественными программистами

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Система онлайн-голосования, которая будет применена на предстоящих выборах муниципальных депутатов, была полностью создана российскими разработчиками. Об этом в понедельник, 15 августа, сообщил начальник управления по развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

— Это чисто отечественная разработка, выполненная на так называемом открытом коде, полностью написанная нашими программистами. То есть не было каких-то частных решений, тем более иностранных, — сказал он.

Костырко добавил, что разработка системы началась летом 2019 года. Тогда была создана специальная техническая группа, которая формировала технические задания, публиковала результаты разработки кода и так далее.

Отмечается, что вся работа проводилась публично. По словам начальника управления, это делалось для предотвращения недоверия со стороны граждан. Кроме того, подобный метод позволял получить отзыв от аудитории, передает «Царьград».

До этого сообщалось, что на выборах муниципальных депутатов, которые пройдут в столице с 9 по 11 сентября, впервые будет использован электронный список избирателей. В данной системе будут учтены все избиратели города, а также там будет отмечено, может ли человек голосовать, каким способом и не успел ли он уже это сделать.