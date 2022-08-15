Разработчик онлайн-выборов: Мы давали хакерам карт-бланш на взлом системы

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

На предстоящих выборах в советы депутатов муниципальных образований вновь наравне с традиционным голосованием на избирательных участках будет применено дистанционное электронное голосование. Код системы разработчики открыто выкладывают, однако взломать его не удалось никому. Об этом рассказал начальник управления по развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

— Давали, по сути, карт-бланш — попробуйте взломать, например. Или предложите варианты усовершенствования, — отметил он.

По словам Костырко, такие испытания проводились даже с некоторой форой для участников. Так, течение недели разработчики выкладывали ключи шифрования и предлагали подобрать ключ для декодирования. На это отводились сутки, моделировалась ситуация попытки взлома системы хакером.

Некоторые иностранные специалисты все же заявляли, что вскрыть российскую систему получилось. Об этом говорил, например, директор института криптографии Франции Пьер Годри. Однако тут он слукавил, объяснил Костырко.

— Француз проанализировал все эти данные, построил цепочку и сделал вывод — о том, что если бы это продолжалось в течение еще какого-то времени, то получится в дальнейшем создать некий алгоритм — и хоть и не подобрать коды, но понизить их взломостойкость, — объяснил он.

Годри только теоретически предугадал возможность взлома. Но взломать систему он все же не смог, передает «Царьград».

В рамках проведения с 9 по 11 сентября выборов муниципальных депутатов в Москве будет применено несколько нововведений. Так, в этом году впервые будут использоваться электронный список и упрощенный формат электронного голосования.

Кроме того, избирательные участки в Москве будут оснащены специальными сканерами. Голосующим нужно будет только приложить к ним первую страницу паспорта, и вся необходимая информация появится на мониторе компьютера члена избирательной комиссии. После этого избирателю выдадут бюллетень, за который он должен будет расписаться на экране сканера, затем он сможет пойти в кабинку голосовать.