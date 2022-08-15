Звезды «Дома-2» Глеб и Анастасия Жемчуговы рассказали, как едва не погибли в ДТП

Фото: vk.com/glebasikzhemchugov

Бывшие участники реалити-шоу «Дом-2» Глеб и Анастасия Жемчуговы попали в серьезное ДТП на крымской трассе и лишь чудом остались живы. Об этом супруги сообщили в соцсетях.

По словам Жемчуговых, инцидент произошел на дороге под Симферополем. Их автомобиль неожиданно подрезал водитель, который ехал на огромной скорости.

— Мы на скорости больше 100 километров в час влетели в лееры (отбойники), а потом улетели в кювет. Чудом все целые (я имею в виду без сложных травм), — рассказал глава семейства.

После инцидента супругов госпитализировали в одну из больниц в Севастополе, где они прошли необходимые обследования. Медики не обнаружили у них серьезных травм. Судя по фотографиям, размещенным в соцсетях, у Глеба на лице после ДТП остались гематомы и ссадины, у Анастасии разбита губа.

Жемчуговы написали заявление в полицию, чтобы разыскать виновника ДТП. Пока правоохранительные органы разбираются в произошедшем, Жемчуговы отмечают второй день рождения.

— 14 августа — второй день рождения. Поздравляю тебя! — цитирует обращение к жене Жемчугова Пятый канал.

В июле стало известно, что бывшие участники шоу «Дом-2» Юлия Ефременкова и Мондезир готовятся стать родителями двойни.