Украинские войска снова начали обстрел в районе Запорожской АЭС

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Около Запорожской АЭС прогремели несколько взрывов после массированного обстрела Энергодара со стороны украинской армии. Об этом в понедельник, 15 августа, сообщили в пресс-службе военно-гражданской администрации города.

— Сегодня, 15 августа, с противоположной стороны Днепра вновь был открыт огонь по мирным жителям и гражданской инфраструктуре города Энергодар. Более часа террористы ВСУ ведут массированный огонь из артиллерийских установок, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в самом Энергограде взрывы были зафиксированы возле Запорожской АЭС, а также в спальных микрорайонах города и промышленной зоне. Кроме того, второй раз за сутки были зафиксированы удары по селу Ивановка, говорится в Telegram-канале «Энергодарский связной».

До этого заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что киевский режим и Запад хотят устроить новый Чернобыль на Запорожской атомной электростанции. Он отметил, что даже представители ООН не верят в украинскую версию происходящего, а ссылаются на случайности.

10 августа глава украинской компании «Энергоатом» Петр Котин заявил о возможности удара ВСУ по ЛЭП Запорожской АЭС. По его словам, это будет «верным шагом» в случае подключения станции к российской энергосети.