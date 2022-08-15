Полиция задержала в Москве пенсионера за растление трех внучек

Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

Сотрудники полиции в столице задержали 67-летнего пенсионера, который растлил восьмилетнюю, пятилетнюю и четырехлетнюю внучек.

Уточняется, что в период с 2011 по 2012 год педофил совратил двух девочек, а в 2022 году повторил преступление с третьей внучкой.

К полицейским обратилась мать девочек. Фигурант был ее свекром.

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело, сообщает РЕН ТВ.

5 августа сообщалось, что полицейские задержали мужчину, который подозревается в приставании к детям на детской площадке в ЮАО. К правоохранителям обратилась мать 10-летней девочки. Она рассказала, что к дочке и ее 9-летней подруге начал приставать незнакомый мужчина.