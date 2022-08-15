Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Пожар произошел в исправительной колонии в Горловке из-за обстрела ВСУ

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Пожар произошел в исправительной колонии в Горловке из-за обстрела ВСУ
Фото: depositphotos

В одном из зданий исправительной колонии в Горловке в ДНР случился пожар из-за обстрела города вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 15 августа, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

— В результате обстрела со стороны ВСУ возникло возгорание одного из зданий Никитовской исправительной колонии на улице Живописная, 1, — написал он в Telegram-канале.

Мэр Горловки добавил, что МЧС ликвидирует пожар, никто не пострадал.

15 августа заместителя председателя Общественной палаты Алтайского края Евгения Новикова опознали в числе погибших при обстреле украинской армией Шахтерска в ДНР. Его тело должны будут доставить в Барнаул до конца недели.

Тюрьмы Спецоперации ДНР Пожары
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Болезни не всегда сразу заметны

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Небо покоряется молодым

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Байден и пустота

Владимир Березин
Владимир Березин

Видим красоту каждый день

Александр Лосото
Александр Лосото

Машины тоже ошибаются

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сердце, желудок, а главное кошелек

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Все мнения
О проекте