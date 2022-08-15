Пожар произошел в исправительной колонии в Горловке из-за обстрела ВСУ

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В одном из зданий исправительной колонии в Горловке в ДНР случился пожар из-за обстрела города вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 15 августа, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

— В результате обстрела со стороны ВСУ возникло возгорание одного из зданий Никитовской исправительной колонии на улице Живописная, 1, — написал он в Telegram-канале.

Мэр Горловки добавил, что МЧС ликвидирует пожар, никто не пострадал.

15 августа заместителя председателя Общественной палаты Алтайского края Евгения Новикова опознали в числе погибших при обстреле украинской армией Шахтерска в ДНР. Его тело должны будут доставить в Барнаул до конца недели.