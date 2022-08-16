Более 30 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Свыше 30 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Известно, что в Домодедове задержали семь рейсов и пять отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержаны пять рейсов и два задержаны. А в аэропорту Внуково задержаны четыре рейса и восемь отменены.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

В июле аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково приняли на 1,3 миллиона пассажиров больше, чем в предыдущем месяце. Так, на миллион выросло число пассажиров внутренних рейсов и на 0,3 миллиона — международных.

Режим ограничений на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России продлили до 17 августа. Ограничение касается аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.