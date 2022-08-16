Нутрициолог назвала два резко повышающих сахар в крови продукта

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Картофель и хлеб резко повышают уровень сахара в крови, поэтому их опасны употреблять диабетикам. Об этом сообщила нутрициолог Светлана Горяйнова.

Она рассказала, что эти продукты имеют высокий гликемический индекс. У картофеля он составляет 97 баллов после термической обработки. Чтобы избежать повышения уровня сахара в крови после употребления этого овоща, его нужно готовить в кожуре при минимальном количестве воды.

Гликемический индекс цельнозернового хлеба составляет 70–75 баллов, что тоже является высоким показателем. Нутрициолог подчеркнула, что продукты из муки высшего сорта не дают никакой пользы организму

— В целом и картошка, и традиционный хлеб равноценны по гликемическому индексу, оба продукта можно приравнять к глюкозе. Основная их вредность в том, что в организме после употребления резко повышается уровень глюкозы в крови. Но при этом картофель как овощ богат микроэлементами и витаминами. А хлеб, пшеничный, ржаной, который приготовлен на фабрике, почти не несет никакой пользы, — сообщила Горяйнова порталу «Доктор Питер».

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