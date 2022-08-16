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Посольство России: Заявления США чреваты конфликтом ядерных держав

Юлия Курганова
В мире
Посольство России: Заявления США чреваты конфликтом ядерных держав
Фото: vk/rusembusa

Действия Соединенных Штатов по втягиванию в гибридное противостояние с РФ в контексте ситуации на Украине могут привести к эскалации и прямому военному столкновению двух ядерных стран. Об этом заявили в российском посольстве в США.

В дипмиссии отметили, что обратили внимание на риторику американской администрации о том, что действия России якобы не соответствуют статусу ответственной ядерной державы. Российские дипломаты заявили, что странно слышать обвинения в этом от страны, которая подвергла атомной бомбардировке жителей Хиросимы и Нагасаки.

— Американские шаги по дальнейшему втягиванию в гибридное противостояние с Россией в контексте украинского кризиса чреваты непредсказуемой эскалацией и прямым военным столкновением ядерных держав, — сказано в заявлении посольства в Telegram-канале.

Более пяти миллиардов человек погибнут в случае ядерной войны между Россией и Соединенными Штатами. Об этом сообщили ученые Ратгерского университета в штате Нью-Джерси.

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