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Сохранится жара: синоптики сообщили о погоде в Москве 16 августа

Юлия Курганова

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Погода в Москве
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Сохранится жара: синоптики сообщили о погоде в Москве 16 августа
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Во вторник, 16 августа, в столичном регионе сохранится влияние гребня антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 28–30 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 26–31 градус тепла.

Ветер будет дуть восточный со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 40 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что в столичном регионе сохранится жаркая погода. Высокая дневная температура не просто дискомфортна, а оказывает на организм дополнительную нагрузку и может вызывать у метеозависимых людей серьезные негативные последствия. При жаре происходит расширение сосудов, что может сопровождаться резкими колебаниями артериального давления, нарушениями сердечного ритма, головными болями, приступами стенокардии. Плохо жару переносят маленькие дети и пожилые люди.

Специалисты рекомендовали избегать длительного пребывания на солнце и интенсивных физических нагрузок, чаще принимать душ, соблюдать питьевой режим и строго выполнять назначение врача.

Синоптик Михаил Леус сообщил, что в Центральную Россию может прийти европейская жара. По его словам, жаркая погода в Европе и РФ вызвана разными антициклонами.

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