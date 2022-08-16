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Политолог заявил, что СМИ в Польше назовут поражение Киева «стратегической победой»

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Политолог заявил, что СМИ в Польше назовут поражение Киева «стратегической победой»
Фото: Pixabay

Польские журналисты представят поражение Украины в спецоперации как стратегическую победу Киева. Такое мнение высказал политолог Конрад Ренкас на портале Myśl Polska.

Он считает, что данные о последующих поражениях украинских военных будут подвергаться цензуре в местных СМИ.

— Даже окончательное поражение киевских властей в этом ненужном конфликте все равно будет представлено как их стратегическая победа, — заявил Ренкас.

Он отметил неэффективность пропаганды в СМИ Польши на фоне снижения количества поляков, которые верят в «опасные сказки о неизбежной победе Киева».

— Проще говоря — любой исход конфликта, любые условия перемирия будут представлены на земле Третьей Речи Посполитой как небывалое поражение России, — подчеркнул политолог.

30 июля стало известно о планах Польши передать Украине восемь самоходных гаубиц Krab.

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